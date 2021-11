Kanton fördert Ausbildung von Hausärzten

Um die ärztliche Grundversorgung im Kanton Graubünden sicherzustellen, will die Regierung die Ausbildung von Hausärztinnen und -ärzten weiter fördern. Dazu werden die beiden vom Kanton mitfinanzierten Projekte Hausarztkurrikulum und Capricorn erweitert, wie die Regierung in einer Mitteilung schreibt. Bei den beiden Projekten geht es darum, durch entsprechende Tätigkeit in einem Praxisbetrieb Assistenzärztinnen für die Hausarztmedizin zu gewinnen und damit den Mangel an Hausärzten zumindest zu vermindern.