Kanton beteiligt sich an Arbeiten für Waldweg bei Trun

Aufgrund von Ausscheidungen der Quellschutzzonen zum Schutz des Trinkwassers, Felsstürzen im Februar und Oktober sowie Schäden nach starken Niederschlägen sind am Waldweg «Munt» oberhalb von Trun verschiedene Zusatzarbeiten erforderlich, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Die Gemeinde Trun setzt dafür ein Ergänzungsprojekt mit Gesamtkosten in der Höhe rund 1,78 Millionen Franken um. Der Kanton unterstützt das Vorhaben mit maximal rund 1,37 Millionen Franken. Im Projekt enthalten sind unter anderem Quellschutzmassnahmen, neue Felssicherungen, Räumungsarbeiten infolge des Felssturzes Val Campliun und zusätzliche Wasserableitungen.