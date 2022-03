Kanton bereitet sich auf Flüchtende aus der Ukraine vor

Bestmögliche Betreuung dank Registration

Da die Ukraine und die Schweiz dem Schengenraum angehören, können Ukrainerinnen und Ukrainer frei einreisen und sich bis 90 Tage ohne Visum in der Schweiz aufhalten. Zudem erhalten sie in der Schweiz seit 12. März 2022 den Schutzstatus «S». Das heisst, dass sie ohne Asylverfahren vorerst ein Jahr in der Schweiz bleiben und arbeiten sowie dass Kinder zur Schule gehen können.

Alle Personen, die von der Ukraine in die Schweiz einreisen, sollten sich gemäss der Mitteilung idealerweise direkt in einem der Bundesasylzentren melden. Dort werde jedes Gesuch überprüft. Zudem werde beurteilt, ob die Person der Gruppe Schutzstatus «S» zugeordnet werden kann. Dies dauere maximal bis zu drei Tagen. Danach werde die Person einem Kanton zugewiesen. Die Kantone können selber entscheiden, ob sie die Flüchtenden selbst unterbringt oder in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Flüchtlingshilfe SFH eine Unterbringung bei Privaten organisiert.

Um Schutzsuchende bestmöglichst betreuen zu können, empfiehlt der Kanton Personen aus der Ukraine zudem, sich auf www.gr.ch/ukraine zu registrieren.