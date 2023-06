Davos will Littering mit Ordnungsbussen bekämpfen

Die Gemeinde Davos führt ab dem 1. Juli Bussen für Abfallsünderinnen und Abfallsünder ein. Diese müssen in Zukunft mit einer Busse von 150 Franken rechnen. Wie die Medienstelle Davos Klosters in einer Mitteilung schreibt, will die Gemeinde damit dem Littering Gegensteuer geben, das in der Region in den letzten Jahren stark zugenommen hat. An beliebten Aussichtspunkten, Spielplätzen, öffentlichen Plätzen oder Feuerstellen wiederhole sich das Bild: Immer wieder würden Dosen, Flaschen, Essensreste oder gar gebrauchte Windeln herumliegen.