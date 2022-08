Justizminister steht vor historischem Entscheid

Die Anklage eines ehemaligen US-Präsidenten durch die Regierung seines Nachfolgers wäre einmalig in der Geschichte der USA. So wie die Straftatbestände, die Donald Trump zur Last gelegt werden könnten. Zum einen geht es um den mutmasslichen Angriff auf das Herz der amerikanischen Demokratie, der in den Ereignissen vom 6. Januar 2021 kulminierte. Nie zuvor versuchte ein amerikanischer Präsident, den friedlichen Machtwechsel durch einen Staatsstreich zu verhindern.