Massive Eskalation nahe Paris nach dem Tod eines 17-Jährigen durch die Polizei

Sogar Kylian Mbappé reagierte voller Empörung: «Mein Frankreich schmerzt mich», schrieb der Fussballstar der französischen Nationalelf auf Twitter. Er bezog sich auf den Tod eines 17-Jährigen namens Nahel. Der Teenager und Freizeit-Rugbyspieler aus einer Banlieue-Siedlung in Paris-Nanterre war am Dienstagmorgen mit zwei Kumpels in seinem Sportwagen von einer Motorradstreife angehalten worden.