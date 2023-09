Fabio Joos: «Hier muss man nicht so viele Hebel in Bewegung setzen»

Fabio Joos zückt sein Handy und zeigt ein kurzes Video. Zu sehen ist einer seiner Kollegen, er steht auf dem Schulhausplatz in Valendas und lupft einen abgeplatzten Riesenblätz Asphalt wie eine groteske Trophäe in die Höhe. An diesem Septembermorgen nur wenige Monate später steht Joos an derselben Stelle, aber von einem kaputten Belag ist nichts mehr zu sehen. Im Gegenteil: Der Platz ist inklusive Turnhallenzufahrt und Umgebungsbereich komplett erneuert und in bestem Zustand.