Und wieder stammt ein gravierender Fall von Antisemitismus aus dem Kanton Graubünden

Der antisemitische Vorfall vom vergangenen April in Davos, war kein Einzelfall. Auch er selber sei vor einigen Jahren fast an der gleichen Stelle beschimpft worden, erzählt Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG). Kreutner hegt gar den Verdacht, dass der aktuelle Zwischenfall kein Zufall war. «An der Stelle, wo er sich ereignet hat, kommt man nicht einfach so vorbei.»