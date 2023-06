Jon Pult zur möglichen Bundesratskandidatur: «Das überlege ich mir sorgfältig und in aller Ruhe»

Seitdem Bundesrat Alain Berset am Mittwoch seinen Rücktritt angekündigt hat, wird nach möglichen Nachfolgerinnen und Nachfolgern insbesondere in den Reihen der SP gesucht. In den Medien tauchen in diesem Zusammenhang so einige bekannte Namen auf, darunter der des Bündner Nationalrats Jon Pult.

Am Mittwoch war Pult nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Nun schreibt er auf Twitter: «Viele fragen mich, ob ich für seine Nachfolge kandidiere. Das überlege ich mir sorgfältig und in aller Ruhe.» Er entscheide im Herbst, wenn die SP und die Fraktion das Nominationsverfahren bestimmt hätten. «Bis dahin konzentriere ich mich darauf, die Wiederwahl ins Parlament zu schaffen», so Pult. Denn im Nationalrat sitze er sehr gerne.