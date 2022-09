Jetzt wird über die Zukunft der Bündner Schulen diskutiert

Mit dem Diskussionspapier möchte das Amt für Volksschule und Sport einerseits seine Ziele kommunizieren und nachvollziehbar machen. Andererseits soll die Diskussion über die Weiterentwicklung der Schule unter Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten, in Schulleitungen und Verbänden, in der Politik, in der Verwaltung und in einer interessierten Öffentlichkeit angeregt werden, wie es in der Mitteilung heisst. Um konkrete Lösungen oder Umsetzungswege gehe es dabei aber nicht. Das Diskussionspapier diene vielmehr als gemeinsame Grundlage, um sich Gedanken über die Volksschule von morgen zu machen.