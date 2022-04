Jetzt will einer mehr in die Bündner Regierung

Am 15. Mai wählt Graubünden die Mitglieder des Regierungsrats. Zur Wahl stehen Carmelia Maissen, Jon Domenic Parolini, Roman Hug, Peter Peyer, Marcus Caduff, Martin Bühler – und neu auch Hans Vetsch. Der parteilose Vetsch ist Architekt, wohnt in Grüsch, ist ehemaliger Gemeinderat und hat seine Regierungsratskandidatur nun definitiv bekannt gegeben. «Ich will mein Leben komplett neu gestalten», begründet der 72-Jährige im Interview mit Radio Südostschweiz seine Kandidatur. Er wolle der Öffentlichkeit etwas zurückgeben.