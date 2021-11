Jetzt kommt der Booster für alle

«Ein geregelter Schulbetrieb ist bei vielen Absenzen nicht möglich», sagte Jamnicki vor den Medien. Deshalb habe die Regierung am vergangenen Dienstag die Maskenpflicht in gewissen Schulen wieder eingeführt. Die Kinder seien zwar stark betroffen – aber das sei im Vergleich mit schweren Verläufen weniger schlimm, so Jamnicki weiter. Aktuell sei von Ansteckungen die Altersgruppe zwischen 30 und 60 stark betroffen – besonders für 40- bis 50-Jährige bestehe ein grosses Risiko. «Darunter sind viele Eltern von Schulkindern. In dieser Altersgruppe sind die Impfzahlen nicht besonders hoch. Sie riskieren einen schweren Verlauf, weil die Schulkinder das Virus sehr wahrscheinlich nach Hause bringen würden», so Jamnicki. «Wenn Sie Weihnachten zuhause verbringen wollen – dann lassen Sie sich jetzt impfen», sagt die Kantonsärztin eindringlich.