Jetzt gehen die Bauarbeiten in Chur wieder los

Rund 20 Baustellen werden Bewohner und Besucherinnen im laufenden Jahr in der Stadt Chur antreffen. Wie es in einer Medienmitteilung der Stadt Chur vom Donnerstag heisst, werden möglichst viele Arbeiten in einem Projekt gebündelt. Ziel davon sei es, Kredite und Ressourcen optimal einzusetzen.

Mit der Projektbündelung könne verhindert werden, dass dieselbe Strasse wiederholt von Bautätigkeiten betroffen sei. Ausserdem werde so sichergestellt, dass der unterirdische, immer enger werdende öffentliche Raum richtig für die verschiedenen Werkleitungen genutzt werden könne. Die Arbeiten würden so zwar länger dauern, Kosten könnten allerdings dadurch gespart werden.

Bautermine werden vorab gemeldet

Gemäss der zuständigen Stadträtin Sandra Maissen wird das Churer Zentrum dieses Jahr nicht so stark tangiert. Vorgesehen ist dort der Einbau des Deckbelags an der Grabenstrasse, Postplatz bis Untertor, welcher jedoch während der Nacht durchgeführt wird. Weitere Strassen- Baustellen tangieren die Aussenquartiere sowie Maladers und Haldenstein.

Die einzelnen Baustellen, die es in Chur geben wird, sind auf der nachfolgenden Karte ersichtlich. Die einzelnen Buttons angeklickt, ist zu erfahren, was an diesem Ort geplant ist.