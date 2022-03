Jede dritte Kandidatur kommt von einer Frau

von Sebastian Scholz und Philipp Wyss

«Ich bin froh, dass es nun losgeht. Wir sind sehr gut aufgestellt», sagte Kevin Brunold anlässlich des Parteitages in der Bündner Arena in Cazis. Der Präsident der Mitte Graubünden stellte am Samstag seine Kandidatin und seine Kandidaten für den Regierungsrat sowie 110 Politikerinnen und Politiker aus allen 39 Wahlkreisen für die Wahlen in den Grossen Rat vom 15. Mai vor.