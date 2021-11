Jede Auffälligkeit muss gemeldet werden

Aktuelle Angaben des Bundesamts für Justiz zeigen jene Regionen, in denen die italienische Mafia aktiv ist. In Graubünden sind es Gebiete rund um Thusis, Trun und das Misox, die ins Auge stechen (siehe Karte). Die Mafia in der Surselva? Im Domleschg? Berina Repasa vom Bundesamt für Justiz (Fedpol) sagt dazu: «Die Punkte auf der Karte zeigen Regionen, von denen wir aus Ermittlungen, laufenden Verfahren und polizeilichem Informationsaustausch wissen, dass die Mafia präsent ist.» Die Regionen würden als Orientierungshilfe dienen.