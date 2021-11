Ja zu Covid-Gesetz und Pflegeinitiative, Nein zu Justizinitiative

Stimmen in Glarus sind ausgezählt

Der Glarner Souverän schliesst sich dem Trend in der ganzen Schweiz an und stimmt der Änderung des Covid-Gesetzes zu. 54,18 Prozent der Stimmbevölkerung sagen Ja zur Vorlage. Am meisten Zustimmung erhielt sie in der Gemeinde Glarus mit 59,5 Prozent. Insgesamt sind 17'460 gültige Stimmzettel eingegangen.

Ebenso angenommen hat die Glarner Stimmbevölkerung die Pflegeinitiative. Dies mit einem Ja-Stimmenanteil von rund 61,1 Prozent. 17'162 gültige Stimmzettel landeten bei dieser Vorlage in den Urnen.

Abgelehnt wurde im Kanton Glarus jedoch die Justizinitiative mit 11’298:5313 Stimmen, also 68 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag hierbei bei fast 65 Prozent. (so)