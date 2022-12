Kommt sie jetzt doch noch, die Brücke nach Sizilien

Ein Vormittag Mitte Dezember in Canitello in Südkalabrien: Die Wintersonne steht tief, aber das Thermometer zeigt immer noch milde 20 Grad an. Der Rentner und leidenschaftliche Fischer Rocco Sottilaro steht am Strand, befestigt den Köder am Haken, holt aus und schleudert ihn mit einem kräftigen Schwung der Angelrute weit hinaus ins tiefblaue Meer. Sein alter Bekannter Ignazio Scopelliti, ebenfalls Rentner, leistet ihm Gesellschaft. Gefangen hat Sottilaro heute noch nichts, aber er ist zuversichtlich, dass schon noch die eine oder andere Dorade anbeissen wird.