Europaweite Razzia gegen die gefährlichste Mafia Kalabriens

Es war vielleicht nicht die «grösste Razzia aller Zeiten» gegen die ‘Ndrangheta, wie die zur Übertreibung neigenden italienischen Medien gestern berichteten. Aber mit 108 verhafteten Personen in acht verschiedenen europäischen Ländern war es sicher die bisher internationalste Aktion dieser Art. Die «Operation Eureka» begann gestern in den frühen Morgenstunden gleichzeitig in Italien, Deutschland, Frankreich, Belgien, Spanien, Portugal, Rumänien und Slowenien. Insgesamt wurden über 150 Hausdurchsuchungen durchgeführt.