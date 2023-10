Busunglück bei Venedig fordert 21 Tote – Ursachensuche läuft

Eine so schlimme, tragische Szene, mit so vielen Toten, hat noch keiner von uns gesehen, nicht einmal die Dienstältesten unter uns», erklärte der Chef der venezianischen Feuerwehr, Mauro Luongo, am Dienstagabend gegenüber dem italienischen Fernsehen. Er kämpfte mit den Tränen: «Die Körper lagen Seite an Seite, in den Flammen… Es war auch eine junge Frau dabei, mit einem kleinen Mädchen. Jetzt liegen sie hier unter der Brücke, zugedeckt mit einem Tuch.» Luongo und seine sechzig Männer waren wenige Minuten nach dem Unfall an der Unglücksstelle eingetroffen.