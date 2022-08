Italien steht vor einer Schicksalswahl

In Italien findet in einem Monat eine Wahl statt, die wahrscheinlich schnell das Prädikat «historisch» erhalten wird. Denn genau hundert Jahre nach Benito Mussolinis Marsch auf Rom und der faschistischen Machtergreifung am 30. Oktober 1922 wird laut allen derzeit vorliegenden Wahlprognosen eine Persönlichkeit die Regierung übernehmen, die ihre gesamte politische Karriere im Dunstkreis verschiedener postfaschistischer Parteien und Gruppierungen aufgebaut hat: Giorgia Meloni.