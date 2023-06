Berlusconi hat Meloni erst möglich gemacht

«Mit Silvio Berlusconi stirbt die Zweite Republik», schrieb die in Turin erscheinende Zeitung «La Stampa» am Montag. Damit wollte das Blatt nicht sagen, dass nun das politische System Italiens oder auch nur die Regierung am Ende sei. Gemeint war: Der Tod des 86-jährigen Berlusconi bedeutet für die Politik des Landes eine gewaltige Zäsur – und es ist möglich, dass Italien nun zumindest mittelfristig wieder zur Normalität zurückfinden wird.