Chaos in Israel – Wird Ministerpräsident Netanjahu die Justizreform stoppen?

In Israel herrscht der Ausnahmezustand. Die Krise um die geplante Justizreform der Regierung eskaliert inzwischen nicht mehr täglich, sondern nahezu stündlich. Zuletzt zeichnete sich ab, dass Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Gesetzgebung auf Eis legen könnte – und damit das Fortbestehen seiner Regierung riskiert. Nachdem Verteidigungsminister Yoav Gallant am Samstagabend für einen Stopp der Reform plädiert hatte, verkündete Netanjahu am Abend darauf Gallants Rauswurf.