Israelischer Verteidigungsminister fordert aus Gründen der nationalen Sicherheit den Stopp der Justizreform

In Israels rechtsreligiöser Regierung hat sich mitten im Streit um die geplante Justizreform ein erster Riss aufgetan. Verteidigungsminister Yoav Gallant von der Likud-Partei des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu rief am Samstagabend dazu auf, die Gesetzgebung auf Eis zu legen. «Die wachsende Kluft in unserer Gesellschaft zieht sich durch die israelischen Streitkräfte und die Sicherheitsorgane», sagte er in einer Ansprache. «Das ist eine klare, unmittelbare und greifbare Bedrohung der Sicherheit des Staates.»