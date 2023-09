Vereinigte Staaten von Israel-Palästina: Modell für eine friedliche Zukunft?

Ein säkularer Staat Israel mit Tel Aviv als Hauptstadt grenzt an eine ultraorthodoxe autonome Zone in Jerusalem, in der strenge Ordnungshüter über die Einhaltung religiöser Regeln wachen: Diese Dystopie entwarf vor wenigen Jahren die israelische Fernsehserie «Autonomien». Vielen schien das Szenario nicht allzu weit hergeholt: Tatsächlich folgt das Leben in strengreligiösen Städten wie Bnei Brak gänzlich anderen Regeln als jenes im liberalen Tel Aviv, wo Regenbogenfahnen an Balkonen wehen.