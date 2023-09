Parmelin zur Preisexplosion: «Schnelle Hilfe gibt es nicht»

mit Guy Parmelin sprachen Stefan Bühler und Benjamin Rosch

Was kann ich mir mit meinem Lohn noch kaufen? Das ist eine der heiss umstrittenen Fragen im Wahlkampf. Mitten in diesem Sturm lädt Wirtschaftsminister Guy Parmelin die «Schweiz am Wochenende» zum Interview. Es ist ein engagiertes Gespräch in seinem Sitzungszimmer im Bundeshaus Ost, bei dem es der SVP-Bundesrat auch wagt, Vorschläge zu machen, die seine Partei ärgern werden – Wahlkampf hin oder her.