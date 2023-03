«Putins Lügen erreichen ein verblüffendes Ausmass»

Jovial und freundlich empfängt François Hollande in seinem Büro hoch über dem Pariser Tuilerienpark. An der gleichen historischen Stadtachse liegt der Élysée-Palast, wo der langjährige Chef der «Parti Socialiste» bis 2017 als Staatschef gewaltet hatte. Nach seiner Wahl ins Elysée 2012 war Hollande mit dem «Problem» Wladimir Putin konfrontiert. Nach der Annexion der Krim 2014 durch den russischen Präsidenten versuchten er und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, eine Eskalation des Konfliktes in der Ukraine zu verhindern.