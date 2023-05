Journalisten haben es in Russland schwer 

Russland-Berichterstattung ist oft eine Gerichtsprozessberichterstattung. Die Journalisten sitzen in engen Gerichtsräumen auf Holzbänken, ein Mensch in Richterrobe liest so schnell und undeutlich Satz für Satz ab, als ob jemand hinter ihm her wäre. Im sogenannten Aquarium, einem Käfig aus Glas, läuft der Angeklagte seine Runden, als wäre er ein verletztes Tier im Zoo.