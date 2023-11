Insel der Glückseligen

Es gibt unendlich viele Gründe, Asylsuchenden die Verantwortung in die Schuhe zu schieben: Angst vor der 10-Millionen-Schweiz zum Beispiel. Dichtestress im öffentlichen Verkehr. Zu viele ausländische Kinder in «unseren» Schulklassen. Und sogar, dass uns Schweizerinnen und Schweizern die Wohnung gekündigt wird, geht auf die Kappe der Asyl- und Schutzsuchenden – wer erinnert sich nicht an die 49 Mieterinnen und Mieter, die in einer Aargauer Gemeinde ihre Wohnungen verloren, weil ihr Haus als Asylunterkunft genutzt wurde? Die Geschichte drehte wochenlang auf den sozialen Medien.