In Haldenstein tut sich was

Durch die Fusion von Chur, Maladers und Haldenstein werden auch die drei bestehenden Baugesetze zusammengeführt. Dies ist zentral bei der Revision der Grundordnung, welche aktuell in der Abteilung Stadtentwicklung in Ausarbeitung ist. Planmässig soll die Revision in drei Phasen bis im 2026 ausgearbeitet sein.