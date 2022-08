Ich bin in Locarno, weil ich als Drehbuchautor zur Weltpremiere des österreichischen Thrillers -SERVIAM geladen bin. Es ist ein kleines Déjà-vu – zwischen Cannes 2003 und Karlsbad 2004 zog ich einst mit dem Wanderzirkus der europäischen Filmfestivals mit. Was diese Welt im Innersten zusammenhält, begriff ich erst im 14. Monat meines glamourösen Festivallebens: Da sprach ich mit meinem deutschen Flirt über den Moskauer Regiestar, der mich in Sofia mit seinem Bekenntnis zu ehelicher Treue so tief beeindruckt hatte. Siehe da, in ebenjenem Sofia hatte er meinen deutschen Flirt gev...!