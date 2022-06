In Graubünden gibts genügend Lehrkräfte

Wie Graubünden dem drohenden Lehrkräftemangel begegnen wolle, fragte die Rhäzünser Mitte-Grossrätin Cornelia Märchy-Caduff am Mittwoch in der Fragestunde des Bündner Parlaments. Denn an Schulen fehlt Fachpersonal – was dazu führt, dass verschiedene Kantone Personen ohne pädagogische Ausbildung einstellen. Oder wie Märchy-Caduff in ihrer Frage präzisiert: «Dies bedeutet, dass vielerorts Lehrperson unterrichten, die über keine adäquate und stufenspezifische Ausbildung verfügen.» Abgesehen davon sei in Graubünden in den kommenden Jahren eine Pensionierungswelle zu erwarten.