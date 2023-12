Churer Stadtpräsident warnt: Thomas-Domenig-Stadion droht im schlimmsten Fall in wenigen Jahren das Aus 

In den vergangenen Jahren wurde in der Stadt Chur viel investiert und die Stadtbevölkerung gab der Politik mit einer klaren Zustimmung zu verschiedenen Grossprojekten Rückenwind. Doch nun verschlechtert sich die wirtschaftliche Situation und in der Stadt zeichnen sich auch sonst verschiedene Herausforderungen ab. Denn auch wenn viel investiert wurde: Die Renovation des Hallenbades Obere Au und des Eishockey-Stadions mussten bisher anderen Bauprojekten den Vorzug lassen und sind inzwischen deutlich in die Jahre gekommen – beim Stadion droht gar die Schliessung in wenigen Jahren.