In die ehemalige Aspermont-Bibliothek ist wieder Leben eingekehrt

Im Jahr 2018 zog die Bibliothek Aspermont in die neuen Räumlichkeiten des ehemaligen Postgebäudes an der Grabenstrasse ein. Dies warf eine Frage auf: Was geschieht nun mit dem alten Standort Aspermont? Die Antwort: Nach einer Anpassung werden die Räumlichkeiten Aspermont heute gemäss einer Mitteilung der Stadt Chur von der Stadtschule, von der Behindertenorganisation «Insieme Cerebral Graubünden» und dem Quartierverein Lacuna genutzt. Die Schule nutzt die Räumlichkeiten für den Fachunterricht und löst damit Engpässe im Schulhaus Lachen.