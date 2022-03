In der Ukraine ist Krieg. Mit Toten.

Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend, zumindest auf den ersten Blick. Ganze Konvois machen sich diese Tage auf den langen Weg in die Ukraine, beladen mit Medikamenten, Matratzen, Spielsachen, Gütern des täglichen Bedarfs und ganz viel schlechtem Gewissen vielleicht auch. Bündnerinnen, Bündner, manche mit ukrainischen Wurzeln, sammeln, organisieren, packen an. Ohne langwierige Planung, ohne grundsätzliche Bedenken. Sie und wir alle tun es einfach, weil es genau das ist, was im Moment nötig ist.