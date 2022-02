In Cumpadials soll aus Trinkwasser Strom werden

Die steigenden Strompreise lassen das Projekt wieder rentabel erscheinen: Die Gemeinde Sumvitg will in einer neuen Zentrale beim Schulhaus Cumpadials Strom aus Trinkwasser produzieren. Das Vorhaben für ein Kleinkraftwerk war schon Teil eines beim Bund und Kanton eingereichten Sanierungsprojekts für die Wasserversorgung von Sogn Benedetg und Clavadi gewesen. In den Kreditbeschluss aufgenommen hatte man es aber 2017 wegen der damals tiefen Strompreise nicht; man hätte aus dem Betrieb rote Zahlen erwarten müssen.