In Chur soll es nicht mehr knallen

Der Churer Gemeinderat Adrian Meier (Freie Liste Verda) stört sich am Feuerwerk, das alljährlich am Nationalfeiertag und an Silvester gezündet wird. Insbesondere der Lärm und die Umweltemissionen durch Feinstaub und liegengelassene Überreste missfallen Meier sowie sieben Mitunterzeichnenden. Sie haben deshalb an der Gemeinderatssitzung vom Donnerstag einen Auftrag eingereicht. Darin fordern sie den Stadtrat auf, Möglichkeiten eines generellen Feuerwerkverbots oder ein Verbot von lärmintensivem Feuerwerk zu prüfen, wie dies andere Bündner Gemeinden bereits getan haben.