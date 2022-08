In Bever werden erschwingliche Wohnungen geschaffen

Im Engadin ist der Mangel an Erstwohnraum akut. In Bever gibt es nun ein konkretes Projekt für die Realisierung von neuem Erstwohnraum. Die Wohngenossenschaft Chesa Maschel Tumasch und die in Bever aufgewachsene Ruth Soland sind Eigentümer von drei Bauparzellen im Dorfgebiet Davous. Die Statuten der Wohngenossenschaft verpflichten diese, erschwinglichen Wohnraum für die einheimische Bevölkerung zu schaffen. Soland übernimmt diese Vorgaben nun auch für ihre Parzellen.