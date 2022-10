In Arosa wird Stromsparen belohnt 

Aroserinnen und Aroser können laut Altmann ein Versprechen abgeben, dass sie mithelfen, zu sparen. In welchem Bereich sie dies tun, ist dabei sekundär. Da es nicht möglich sei, zu überprüfen, welcher Haushalt tatsächlich am wenigsten Strom verbraucht habe, würden am Ende des Wettbewerbs mehrere Gewinnerinnen und Gewinner unter den Teilnehmenden ausgelost. Die Preise, die zu gewinnen sind, seien beispielsweise ein Skiabonnement oder eine Jahreskarte fürs Bärenland. «Ziel ist es, gemeinsam Strom zu sparen und so aufzuzeigen, dass alle einen Beitrag leisten können, damit es nicht zu einem Stromengpass kommt», so Altmann.