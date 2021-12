Impfen und «boostern» statt schliessen

Eine weitere Belastung des Spitalsystems sei unbedingt zu verhindern, so der Kanton Glarus in einer Medienmitteilung. Zu diesem Schluss sei der Regierungsrat in der Konsultation um eine mögliche Verschärfung der Coronamassnahmen gekommen. Er erklärt sich daher gegenüber dem Bundesrat mit den weitergehenden Massnahmen zur Pandemiebewältigung einverstanden, falls sich die Zahl der täglichen Hospitalisierungen in den kommenden fünf bis zehn Tagen nicht stabilisieren sollte, so schreibt er in einer Mitteilung.