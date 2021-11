Impfdurchbrüche in Heimen: Höchste Zeit fürs Boostern

Der Kanton Glarus meldete am Mittwoch und Donnerstag insgesamt 104 neue Coronainfektionen (62 und 42). Diese auf den ersten Blick relativ vielen Fälle stünden aber nicht in einem Zusammenhang mit grösseren Ausbrüchen in Schulen oder Alters- und Pflegeheimen, heisst es vom stellvertretenden Kantonsarzt Jörg Allmendinger. Sie verteilten sich vielmehr auf Schulen, Heime und andere Gruppen in der Bevölkerung.