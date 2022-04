Im Zentrum der Schweizer Welt

Ja, wir sind wieder mal wer! Der halbe Bundesrat ist diese Tage in Graubünden – nicht ganz zufällig. Guy Parmelin zum Beispiel, Wirtschaft, Bildungs- und Forschungsminister. Er war erst kürzlich in den Weinbergen der Herrschaft zu Gast, und an diesem Wochenende ist er schon wieder in Chur, an der Delegiertenversammlung der SVP Schweiz. Und wo Parmelin ist, kann Finanzminister Ueli Maurer, sein Parteikollege im Bundesrat, nicht weit sein: Auch er verbringt seinen Samstagnachmittag in der Churer Stadthalle und kommt am 13. April nochmals, zu einem Anlass der Bündner SVP.