Im Schritttempo zur Tempo-30-Zone

Geduld bringe Rosen, heisst es. Was die Gartenpflege betrifft, scheint auch in der Politik zu gelten. Erst recht, wenn es um Tempo 30 geht. Diesen Eindruck gewinnt zumindest, wer sich an der Salvatorenstrasse in Chur umhört. Dort versuchen Anwohnerinnen seit einiger Zeit, sich andernorts Gehör zu verschaffen – bei der Churer Stadtregierung.