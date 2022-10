Im Gebiet «Pros d'Islas» ziehen bald regionale Läden ein

In der Gemeinde Celerina bestehen mit Ausnahme der Wohn- und Gewerbezone «F» bei der Talstation des Skiliftes, welche primär für neue Hotelbetriebe reserviert ist, keine Reserven an Gewerbeflächen für das lokale Gewerbe. Mit der vorliegenden Teilrevision kann einerseits der Bedarf der lokalen Betriebe an zusätzlichen Gewerbeflächen gedeckt werden und andererseits können neue Betriebe angesiedelt werden. Dies teilt die Kantonsregierung am Donnerstag mit. Vorgesehen sei die Ansiedlung von Dienstleistungs- und Gewerbebetrieben mit geringem Verkehrsaufkommen und emissionsarmen Nutzungen. (red)