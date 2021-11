Im Compognaquartier in Thusis wird der Schulraum knapp

Zu Beginn des Schuljahrs 2018/19 wurde das neu gebaute Kindergarten- und Primarschulhaus Compogna in Thusis in Betrieb genommen. Jetzt drängt sich bereits eine Erweiterung auf, wie der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 24. November zu entnehmen ist. Auf die Erweiterbarkeit sei schon bei der Planung des Neubaus geachtet worden, denn: «Nicht nur die bekannten Geburten- und Schülerzahlen, sondern auch der nicht bekannte Teil der Migration bestimmt die variierenden Schülerzahlen in gewichtigem Masse.»