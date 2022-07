Im Armenischen Verfassungs-Rechtsschutz-Zentrum

Es ist angenehm frisch, als ich an einem sonnigen Sommertag in der drittgrössten Stadt Armeniens ankomme. Wanadsor, rund 100 000 Einwohner, liegt 1350 Meter über dem Meer, in einem ziemlich unfruchtbaren Gebirgstal. Ich komme, um das «Armenische Verfassungs-Rechtsschutz-Zentrum» zu besuchen. Sein Gründer und Leiter Gework Manoukian soll mir erklären, was schiefgelaufen ist: Obwohl durch die Diaspora mit den alten Demokratien der Welt verbunden, steckt Armenien seit seiner Unabhängigkeit 1991 in einem Kreislauf von Korruption und Gewalt.