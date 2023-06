Das Parlament will wissen: Wie weiter?

Das Ja des Stimmvolks von Ilanz/Glion zur Volksinitiative, die eine Totalrevision der Verfassung verlangt, hat am Mittwoch an der Session des kommunalen Parlaments für Diskussionsstoff gesorgt. Denn klar ist bereits jetzt: In der heutigen Form wird es das Parlament in Zukunft nicht mehr geben; es muss verkleinert oder zugunsten einer Einwohnerversammlung abgeschafft werden. Eine Anfrage von Parlamentarier Gian Marco Bianchi wurde am Mittwoch für dringlich erklärt und deshalb unmittelbar behandelt, wie aus einer Mitteilung der Gemeinde hervorgeht: Wie soll es nun konkret weitergehen? Das Ergebnis: Der Gemeindevorstand plant, sich mit dem Initiativkomitee in Verbindung zu setzen, damit im Herbst die notwendige Verfassungskommission gewählt werden kann. Vornehmen soll diese Wahl das Parlament, die Kommission darf aber laut Initiative zu maximal 20 Prozent aus Parlamentsmitgliedern bestehen.