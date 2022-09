Ilanzer Parlament verlangt neuen Anlauf für Parkierungsgesetz

In einem Punkt sind sich der Gemeindevorstand und das kommunale Parlament von Ilanz/Glion einig: Das Parkieren von Fahrzeugen auf öffentlichem Grund braucht eine gesetzliche Verankerung und Regelung auf dem gesamten Gebiet der Gemeinde. Eine einheitliche Basis dafür fehlt bislang. Zwar besteht für das Ilanzer Stadtgebiet seit 2015 ein neues Reglement, in den anderen Fraktionen hingegen gibt es unterschiedliche Vorgaben aus den früheren Gemeinden. An der Parlamentssitzung vom Mittwoch hat die Exekutive der Legislative nun einen Vorschlag für ein Parkierungsgesetz vorgestellt; es umfasst 37 Parkplatzstandorte in den 12 Aussenfraktionen. Unter anderem sollen gemäss Vorstellung des Gemeindevorstands digitale Bezahlmöglichkeiten eingeführt werden, nur grössere Anlagen sollen eine Parkuhr erhalten. Ebenfalls vorgesehen war eine Vignette für das Parkieren ausserhalb des Stadtgebiets.