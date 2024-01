Bildvergleich: Wie schneidet die Bündner Regierung ab?

«Wir hatten mega Glück, dass das Foto gelungen ist», verrät Mirco Frepp, Informationsbeauftragter der Standeskanzlei Graubünden. Vorher sei es am Shooting-Tag, dem 19. September, auf dem Dreibündenstein neblig gewesen und man habe die Berglandschaft im Hintergrund nicht mehr gesehen. «Als die Bündner Regierung am Ziel ankam, löste sich der Nebel auf.» Ausgesucht wurde die Örtlichkeit von Jon Domenic Parolini. «Immer der Regierungspräsident darf das Sujet auswählen», so Frepp. Der Dreibündenstein schien ein passender Ort, da der Kanton Graubünden in diesem Jahr den 500. Jahrestag des Zusammenschlusses der Drei Bünde feiert.