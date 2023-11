Neue Perspektiven für obdachlose Bündnerinnen und Bündner

SP-Grossrat Tobias Rettich beschäftigt sich intensiv mit der Bündner Drogenpolitik. So hat er beispielsweise in der Augustsession, zusammen mit Mitunterzeichnenden, den Auftrag «Prüfung des Ansatzes Housing First», eingereicht (Ausgabe vom 24. August). Im Unterschied zu den heute gängigen Unterstützungskonzepten werde bei Housing First vulnerablen, obdachlosen Personen bedingungslos Wohnraum zur Verfügung gestellt, so Rettich.