«Glarnerhof»: Regierung kann sich «Lead» vorstellen

Der Glarner Regierungsrat hat am Mittwoch seine Sicht auf die Zukunft des Hotels «Glarnerhof» beim Bahnhof in Glarus erklärt. Die beiden Landräte Martin Landolt und Andreas Luchsinger (beide Die Mitte) hatten im Dezember per Interpellation Fragen dazu gestellt, welche die Regierung jetzt beantwortet.